تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا بعنوان "دور الشباب فى حل أزمة تغير المناخ"

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القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا مصور بعنوان " دور الشباب فى حل أزمة تغير المناخ"، جاء فيه أن العالم يضم 1.8 مليار شاب تتراوح اعمارهم بين 10 و 24 عاما، وأن هذا الجيل يعد أكبر جيل من الشباب فى التاريخ.

وأضافت التنسيقية فى تقريرها، أن مؤتمر المناخ يمنح الأصوات الشابة مساحة للنقاش فى قضايا تغير المناخ، مشيرا الى أن وعى الشباب يتزايد بالتحديات والمخاطر وبفرصة تحقيق التنمية المستدامة، متابعا :"الشباب وكلاء التغيير وهم مستقبل الأعمال والابداع".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعدت تقريرا مصور من قبل بعنوان "بالعلم نواجه تغير المناخ"، جاء فيه أن قمة المناخ خصصت في مصر يوما للعلم، مضيفا أن هذا اليوم شهد حلقات نقاش وفعاليات لتقديم نتائج التقرير وتوصياتها .

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب في تقريرها الى أن اليوم شهد تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين، متابعا :"تضمن اليوم مناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها كجزء من يوم العلم في كوب 27 أطلقت مصر أول خريطة لتقييم نقاط الضعف، كما أطلقت في يوم العلم مبادرة الصحة الواحدة".

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريرها:" شهد يوم العلم دراسة توحيد جهود البحث العلمى للتصدى لتغير المناخ ".