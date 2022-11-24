شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الحكومة لمواجهة العنف ضد المرأة بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالترامن مع قرب حلول اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، فقد حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكان من بين تلك الجهود التصدي للعنف ضدها بالبدء في اجراءات وتشريعات جاءت على طريق دعمها ومساندتها.

ونرصد أبرز الجهود التي اتخذتها الحكومة وفقا لآخر تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة.

وتمثل أبرزها على مستوى حماية المرأة من العنف:

-إقرار عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث والتحرش الجنسي.

-اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015.

-إصدار قرار بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021.

-استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى.

-إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الإتجار بالبشر وذلك بهدف إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.