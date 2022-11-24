انت الان تتابع خبر ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلنت مؤخرا إنهاء تعاقدها مع رونالدو بالتراضي قبل يومين، بما جعل اللاعب البرتغالي بلا ناد في الوقت الحالي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إن إدارة الريال برئاسة فلورنتينو بيريز، لن تعيد كريستيانو رونالدو في ميركاتو الانتقالات الشتوية، لأنها رافضة المبدأ من الأساس.



وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد له موقف واضح من إعادة الأسطورة رونالدو، وهو أن العلاقة بين النادي واللاعب قد انتهت تماما بحسب ما صرح بيريز خلال وقت سابق.

ويركز ريال مدريد في السنوات الأخيرة على ضم مهاجمين شباب، مثلما فعل مع البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعاقد معه قبل عدة سنوات، أو حين فكر في ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان خلال صيف 2022.

ويعتبر رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد على مدار 9 سنوات مثل خلالها الفريق في الفترة من 2009 إلى 2018 وسجل 451 هدفا على مدار 438 مباراة في مختلف البطولات.



وارتبط اسم رونالدو كثيرا بريال مدريد في العام الأخير بسبب مشاكله مع مانشستر يونايتد، ولكن إصابة الفرنسي كريم بنزيما مؤخراً فتحت الباب أمام عودته لسانتياجو برنابيو مرة أخرى.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن مستقبل رونالدو في الوقت الحالي بات مرتبطا بناديين هما النصر السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي أراد ضمه في ميركاتو الصيف الماضي.

يذكر أن رونالدو كان قد تحول للاعب بديل في مانشستر يونايتد في عهد المدرب الهولندي إريك تين هاج هذا الموسم، لينفجر في وجه الإدارة والجهاز الفني مؤخرا، خلال حواره الشهير مع بيرس مورجان الذي أدى لإعلان النادي الإنجليزي رحيله.

