انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر للذهب في بورصة نيويورك بمقدار 10.35 دولار أو بنسبة 0.59% إلى 1755.95 دولار للأونضة.

فيما صعدت العقود الآجلة للفضة لشهر ديسمبر بنسبة 1.19% لتصل إلى 21.622 دولار للأونضة، وفقا لبيانات التداول.



وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر مساء الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية ترى أنه من المناسب إبطاء معدل الزيادة في سعر الفائدة قريبا.