انت الان تتابع خبر صحيفة: موسكو تستهلك معدات وذخيرة وأسلحة بمعدلات تثير التساؤلات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الضربات الصاروخية المكثفة التي استهدفت المدن الأوكرانية، تعد استمرارًا لإستراتيجية موسكو التي تهدف لـ"شل" قدرات شبكة الطاقة بأوكرانيا، واصفة موجة القصف بـ"الأعنف" منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر.



جاء ذلك بعدما أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت أكبر وابل من الصواريخ في أنحاء البلاد، حيث قطعت الضربات على البنية التحتية الحيوية إمدادات الكهرباء والمياه في العاصمة، كييف، وبضع مدن أخرى، بينها ميكولايف وخيرسون، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم، إن انقطاع التيار الكهربائي أجبر السلطات على إغلاق جميع محطات الطاقة النووية الثلاث التي تسيطر عليها أوكرانيا حاليًّا، على الرغم من عدم وجود أضرار واضحة للمنشآت نفسها.

وأشارت إلى أن "الهجمات الروسية الأخيرة جاءت تزامنًا مع تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يعتبر روسيا "دولة راعية للإرهاب"، إذ قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "يجب عزل روسيا على جميع المستويات ومحاسبتها من أجل إنهاء سياستها طويلة الأمد للإرهاب في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم".

وقالت الصحيفة، إن "الضربات تعد جزءًا من إستراتيجية روسية لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا لضرب الطاقة والإمدادات الأخرى مع حلول فصل الشتاء، وهو تكتيك يقول المحللون إنه يهدف إلى تآكل مرونة الأوكرانيين في الوقت الذي يحاول فيه الكرملين استعادة زمام المبادرة في ساحة المعركة".

وأضافت أن "كثافة الضربات في الأسابيع الأخيرة قد أضرت بمخزونات الصواريخ الروسية، إذ يقول المحللون إن موسكو تستهلك المعدات والذخيرة والأسلحة بمعدلات أثارت تساؤلات حول مدى فاعلية ومدة استمرار حربها ضد أوكرانيا".