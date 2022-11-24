انت الان تتابع خبر مجدداً.. قصف تركي يستهدف القامشلي ويطيح بقيادي في "قسد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فأن ريزان كلو، القيادي في قسد، استهدف حينما كان يستقل سيارة للتمويه عندما قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية سيارته عند دوار القرموطي في القامشلي ما أدى إلى مقتله مع مرافقيه الاثنين.وأشارت إلى أن "القوات التركية قصفت مشفى الكورونا التابع لقسد في الحزام الغربي لمدينة القامشلي بقذيفة من طائرة مسيرة".

وأضافت: "كما سقطت قذيفة أخرى على ما يسمى طابور جمال بالقرب من المكان نفسه إضافة إلى سقوط قذيفتين على حي ميسلون شمال شرق القامشلي".

ومنذ الأحد، تنفذ تركيا عملية جوية "مخلب السيف" شمالي سوريا والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في أنقرة بعد أيام من التفجير الذي وقع في مدينة إسطنبول.



وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، أن القوات الجوية والمدفعية التركية قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد.

وأوضح أنه تم ضرب 471 هدفاً وتحييد 254 إرهابياً حتى الآن في إطار عملية المخلب السيف ضد مواقع المسلحين الأكراد.

