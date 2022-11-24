انت الان تتابع خبر ممارسة أمنية تستهدف العابثين بأمن واسط: 46 مطلوباً ومئات الغرامات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم تنفيذ ممارسة أمنية صباح اليوم الخميس وكانت حصيلتها القبض على ٤٦مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، مع ضبط ٤٣٩ دراجة نارية مخالفة، وفرض ٣٩٠ غرامة مرورية لعجلات مخالفة".وأشارت المديرية إلى أن "هذه الممارسات، تأتي ضمن إطار تدعيم الأمن الوقائي والعمل بتوجيهات قائد الشرطة لغرض تعزيز إجراءات الأمن لعموم مناطق المحافظة وإنفاذ القانون".