انت الان تتابع خبر طليق الفنانة عبلة كامل يكشف أسباب اعتزالها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح كمال، خلال برنامج "الستات"، أنه لا يوجد سبب معين لاعتزال زوجته السابقة، ولكن الأمر مرتبط بأن هذه الحياة والإيقاع المجهد قد يكونا غير مناسبين لها.

وأشار كمال إلى إمكانية عودة الفنانة عبلة كامل للعمل مرة أخرى إذا وجدت نفسها متحمسة لذلك.



ولفت إلى أن بعض الفنانين يعتزلون بسبب اكتفائهم بما قدموه، أو اعتراضهم على وضع الوسط الفني نفسه، أو أمور أخرى.