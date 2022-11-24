انت الان تتابع خبر البرازيل بمواجهة صربيا والبرتغال تلاعب غانا.. مواعيد مواجهات اليوم بمونديال قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439058-638048643434134260.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-24 | 06:22
867 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
تقام، اليوم الخميس 24-11-2022، العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
تقام، اليوم الخميس 24-11-2022، العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وتشهد الملاعب المونديالية فى قطر، على مدار اليوم الخميس، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين السابعة والثامنة.
ومن المقرر أن يلتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره صربيا فى المجموعة السابعة بمونديال 2022، والتى تضم بجانبهما منتخبى الكاميرون وسويسرا.
فيما يلتقى منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستانيو رونالدو مع نظيره منتخب غانا في المجموعة الثامنة، بينما يواجه منتخب أوروجواى نظيره كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
أوروجواى × كوريا الجنوبية – 4 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة .
البرتغال × غانا – 7 مساء – ملعب 974 – المجموعة الثامنة .
ومن المقرر أن يلتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره صربيا فى المجموعة السابعة بمونديال 2022، والتى تضم بجانبهما منتخبى الكاميرون وسويسرا.
فيما يلتقى منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستانيو رونالدو مع نظيره منتخب غانا في المجموعة الثامنة، بينما يواجه منتخب أوروجواى نظيره كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
وتأتى مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر فى الجولة الأولى كالتالي:
سويسرا × الكاميرون – 1 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة السابعة .
أوروجواى × كوريا الجنوبية – 4 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة .
البرتغال × غانا – 7 مساء – ملعب 974 – المجموعة الثامنة .
البرازيل × صربيا – 10 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة .