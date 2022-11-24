البرازيل بمواجهة صربيا والبرتغال تلاعب غانا.. مواعيد مواجهات اليوم بمونديال قطر

وتشهد الملاعب المونديالية فى قطر، على مدار اليوم الخميس، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين السابعة والثامنة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره صربيا فى المجموعة السابعة بمونديال 2022، والتى تضم بجانبهما منتخبى الكاميرون وسويسرا.



فيما يلتقى منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستانيو رونالدو مع نظيره منتخب غانا في المجموعة الثامنة، بينما يواجه منتخب أوروجواى نظيره كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وتأتى مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر فى الجولة الأولى كالتالي:

سويسرا × الكاميرون – 1 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة السابعة .

أوروجواى × كوريا الجنوبية – 4 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة .



البرتغال × غانا – 7 مساء – ملعب 974 – المجموعة الثامنة .

البرازيل × صربيا – 10 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة .