أوكرانيا: روسيا أطلقت «حوالي 70 صاروخًا عابرًا» الأربعاء

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أطلقت روسيا حوالي 70 صاروخاً عابراً على أوكرانيا الأربعاء، أسقط 51 منها، وفق سلاح الجو الأوكراني، بعدما تسببت الضربات الجوية في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وأوضح على «تلغرام» «في المجموع، أطلق حوالي 70 صاروخاً عابراً من طراز Kh-101/Kh-555 +Kalibr+. ودمرت قوات الدفاع الجوي 51 صاروخاً. كذلك، دمّرت خمس مسيّرات من نوع لانسيت في جنوب البلاد».