شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يضع خطة لإعادة نشر قوات حدودية مع إيران وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، مساء الأربعاء، وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود على الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، فيما أصدر أربعة قرارات لتأمين الحدود العراقية.

وقال الناطق باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد مساء الأربعاء، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البشمركة.

وأضاف البيان، أن المجلس ناقش الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم.

وتابع، أنه في إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية بالخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.

- تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها.

- المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية.

- التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.

ومنذ شهرين متتابعين، تكثف إيران عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية عند الشريط الحدودي في إقليم كردستان، حيث تستهدف مقار أحزاب إيرانية معارضة من بينها الديمقراطي الكردستاني والحرية الكردستاني، وسربستي كردستان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الثلاثاء، أن دبابات وجنود بلاده تحتشد على الحدود حاليا مع العراق وسوريا استعدادا لشن اجتياح عسكري لإجبار الجهات التي هاجمت تركيا على دفع الثمن.