شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة أوكرانيا.. ظلام دامس وتوقف 3 محطات نووية ونصائح بـ "نقاط لا تقهر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات صاروخية وإغلاق محطات نووية وإطلاق سراح أسرى روس، ملامح يوم جديد من حرب أوكرانيا التي لم تضع أوزارها رغم مرور 9 أشهر على اندلاعها.

فبينما كثفت روسيا من هجماتها على البنية التحتية، ضرب الظلام مناطق واسعة في أوكرانيا، حتى إن عدوى ذلك الظلام تفشت في مولدوفا المجاورة، بينما اتخذت كييف قرارًا بإيقاف 3 محطات طاقة نووية، بعد الضربات الصاروخية.

شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجواتوم، قالت إن وحدات الطاقة في ثلاث محطات طاقة نووية أوكرانية أوقفت يوم الأربعاء بعد ضربات صاروخية روسية في أنحاء البلاد.

وقالت في بيان إنه بسبب انخفاض التردد في نظام الطاقة الأوكراني تم تفعيل الحماية الطارئة في محطات ريفني وبيفدينوكراينسك وخميلنيتسكي للطاقة النووية، مضيفة: "في الوقت الحالي، تعمل (وحدات الطاقة) في وضع المشروع، دون توليد في نظام الطاقة المحلي".

من جانبها، أعلنت شركة إمداد الطاقة الوطنية في بيان نُشر على "فيسبوك"، انقطاع التيار الكهربائي في كل منطقة من مناطق أوكرانيا بعد وابل من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية للبلاد بعد ظهر الأربعاء.

وأوضحت الشركة الأوكرانية، أنه لا يزال الهجوم الصاروخي مستمرا، لكن هناك إصابات بالفعل على منشآت البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن الانقطاعات في حالات الطوارئ تحدث في جميع المناطق.

وتابعت: "هذه خطوة ضرورية لحماية شبكات الطاقة من الحوادث التكنولوجية الإضافية وصيانة نظام الطاقة. ستبدأ أطقم الإصلاح جنبًا إلى جنب مع وحدات خدمة الطوارئ الحكومية في إصلاح الضرر فور انتهاء الإنذار الجوي. ولكن بسبب الصقيع والأمطار المتجمدة في بعض المناطق، قد تستغرق أعمال الإصلاح الطارئة في المنشآت التي تضررت من جراء الصواريخ الإرهابية وقتًا أطول".

ونصحت الشركة، الجميع في أوكرانيا بتدوين المواقع التي وصفتها بأنها "نقاط لا تقهر"، حيث ستتوفر "الكهرباء والاتصالات المتنقلة والإنترنت والتدفئة والمياه وأدوات الإسعافات الأولية" في حالة الانقطاعات "الكبيرة".

من جانبه، قال وزير خارجية مولدوفا، نيكو بوبيسكو، إنه طلب استدعاء سفير روسيا بعد أن تركت الضربات على أوكرانيا بلاده "في الظلام، مرة أخرى".

ويقول رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي، إن المدينة بأكملها بلا ضوء، محذرًا من أنه سيكون هناك انقطاع في إمدادات المياه في المدينة وأنه ينتظر معلومات إضافية من خبراء الطاقة.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بلاده إلى الحصول على جميع أنظمة الدفاع الجوي اللازمة في أسرع وقت ممكن بعد الضربات الروسية الجديدة عبر أوكرانيا.

وقال كوليبا على تويتر إن موسكو أطلقت إرهابًا صاروخيًا جديدًا ضد كييف ومدن أوكرانية أخرى للاحتفال باعتراف البرلمان الأوروبي بروسيا كدولة إرهابية.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه وفقًا للمعلومات الأولية، في منطقة كييف، أصابت الضربات الروسية منطقة سكنية وأعيانًا مهمة للبنية التحتية.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ستة في هجوم صاروخي روسي على كييف، حسب إدارة المدينة.

وقال أوليكسي كوليبا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، إن منطقة كييف بأكملها كانت دون كهرباء بعد أن استهدفت الضربات الجوية الروسية البنية التحتية الحيوية.

قالت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، بريدجيت برينك، إن روسيا تحاول معاقبة أوكرانيا لجرأتها على التحرر من خلال شن ضربات جديدة قاسية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن أمريكا ستقف إلى جانب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن 35 جنديا كانوا محتجزين في أوكرانيا أعيدوا بعد محادثات، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.