بيان البنتاجون .. الضربات الجوية التركية تهدد القوات الأمريكية في سوريا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت واشنطن، الأربعاء، إن الضربات الجوية التركية في الآونة الأخيرة شمالي سوريا هددت سلامة العسكريين الأمريكيين.

وشنت أنقرة ضربات على معاقل الأكراد في سوريا مؤخرا، ردا على تفجير استهدف شارع تقسيم وسط إسطنبول وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

بيان وزارة الدفاع الأميريكية :

• "الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأميريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة تنظيم داعش والاحتفاظ باحتجاز أكثر من 10 آلاف معتقل من التنظيم المتشدد".

• "الوضع المتصاعد يعرِض للخطر سنوات من التقدم ضد مقاتلي تنظيم داعش".