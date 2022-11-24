شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية في المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا،

نظمت أمانة مركز فرشوط، أكبر قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، وأجرت القافلة الطبية، الكشف المجاني في 9 تخصصات "باطنة - عظام - عيون - أنف وأذن - جلدية - أطفال - نساء - نفسية وعصبية - احتياجات"، وإجراء التحاليل الطبية وقياس السكر ووظائف الكلى لأكثر من 900 حالة، كما أجرت قياس سكر وضغط وفحص ذاتي للسيدات وتحليل وظائف كلي للسيدات، ولاقت القافلة إقبالاً كبيراً واستحسان الأهالى لما تقدمه القافلة من أطباء متخصصين وعلاج بالمجان.

وفى محافظة الجيزة،

واصلت أمانة مركز أوسيم، فعاليات القافلة الطبية المجانية، العاشرة لمبادرة "صحتك تهمنا" المتخصصة في أمراض الرمد والتي أطلقتها أمانة الحزب بالمركز وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية الكوم الأحمر والقرى المجاورة.

كما شاركت أمانة مركز البدرشين، فى تمهيد بعض شوارع قرية منشاة دهشور وكذلك رفع أكوام القمامة بالتعاون مع رئاسة مجلس المدينة والوحدة المحلية بالقرية.

كما نظمت أمانة مركز العياط، معرضًا بقرية ببهيت لبيع الملابس الشتوية الجاهزة للأهالي بأسعار مخفضة تحت شعار "شتاء دافىء"، ولاقى المعرض إقبالًا متزايدًا من أهالي القرية في ظل جودة الملابس الجاهزة المعروضة وعلى رأسها الچواكت التي سجلت تخفيضات كبيرة في أسعارها.

كما نظمت أمانة مدينة بالسادس من أكتوبر، احتفالية خاصة داخل مدرسة المكفوفين بالمدينة تحت عنوان (العصا البيضا) وتضمنت الإحتفالية تقديم الطلبة والطالبات فقرات فنية مميزة وتم تسليم الجوائز وشهادات التقدير للطلبة والمسئولين عن المدرسة.

كما نظمت أمانة قسم الطالبية، إحتفالية خاصة بأعياد الطفولة بالإشتراك مع حضانة أطفال كيان بمشاركة الأطفال اللعب ونشر جو المرح والفرحة بينهم وتم تقديم الهدايا لجميع الأطفال التى اسعدتهم كثيرًا مما جعل أولياء امورهم.

كما بدأت أمانة مدينة الشيخ زايد، خطوات إطلاق منصة تعليمية لخدمة طلاب المدينة وجاري التنفيذ وفي أقرب وقت ستظهر المنصة للنور تيسيرًا على أبنائنا الطلاب على أن تضم المنصة خبرات تدريسية في كافة المواد الدراسية وبجميع المراحل التعليمية تيسيرًا على الطلاب ودعمًا لأولياء أمورهم.

وفي محافظة الدقهلية،

نظمت أمانة مركز دكرنس، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، في تخصصات "باطنة- عيون- جلدية- أطفال"، وذلك داخل مقر الحزب، وصرف الأدوية بالمجان، وشهدت القافلة توافد عدد كبير من أهالينا داخل المركز، حيث وقعت الكشف الطبي على أكثر من 250 مريض.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم ثالث المنتزة، قافلتين طبيتين بالمجان، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وتضمنت تخصصات، "باطنه وتحاليل للاعتلال الكلوي ووظائف الكلى"، وتم تقديم مجموعة من الإرشادات الطبية للأهالي، لتقديم الدعم الطبي لهم.

كما نظمت أمانة قسم المنشية، فاعلية لمحو الأمية بالاشتراك مع إدارة محو الأمية لتعليم الكبار، بهدف محو أمية اكبر عدد ممكن من الأهالى.

كما نظمت أمانة قسم الجمرك، حملة لتنظيف الشوارع، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، بشارع الشربجي، وتم تنظيف الشوارع المجاورة والمتفرعة، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي ونظافة البيئة.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة توعوية صحية، عن الديدان المعوية وڤيرس المخلوى التنفسى RSV، في الوحدة الحزبية بقرية الشامية، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز.

كما نظمت أمانة مركز أبنوب، ندوة تثقيفية تحت شعار "الأرض تشتكى معا نحو الأخضر" لمواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع مدرسة ماهر سيد حمدان الثانوية، ضمن فاعليات الحزب للتوعية بأسباب توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة الصحة ببندر كفر الدوار، قافلة طبية مجانية، للكشف والفحص لأمراض الباطنة والعلاج مجانا، وذلك ضمن سلسلة قوافل تجوب كفر الدوار، حيث شهدت القافلة إقبالًا كبيراً من قبل المواطنين.

وفي محافظة بني سويف،

بدأت أمانة التدريب والتثقيف بمركز بني سويف، البرنامج التدريبي، لإعداد وتأهيل الكوادر الحزبية، واستهدف التدريب تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفاعلة لبناء جيل قادر على القيادة وتنمية مجتمعه، وإكتساب الخبرات السياسية والتنظيمية، حيث شملت الدورة التدريبية على ورش عمل ومحاضرات وموضوعات منها" من نحن، وخريطة الأحزاب السياسية، ومهارات الأتصال والعرض، ومهارات التفاوض والإقناع، والتسويف للحزب، وإدارة الأزمات والوقت، والقيادة الفعالة وفن التعامل، والسلوك والإلتزام الحزبي، وبناء فريق العمل، وإدارة الحملات الإنتخابية".

وفى محافظة الفيوم،

نظمت أمانة مركز إبشواى، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية زيد، وشملت القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وهي "الباطنة، الأطفال، العظام، تحليل سكر وضغط"، بالإضافة إلي صرف العلاج بالمجان.

وفي محافظة الغربية،

تواصل أمانة مدينة زفتى، خلال معارضها في توفير السلع الغذائية، والمنتجات، بأسعار مخفضة، بحي الغزالي، حيث تم توفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وأيضا السلع الغذائية والفاكهة والأسماك بأسعار مخفضة، ويستمر المعرض فى توفير احتياجات المواطنين، من البقوليات، والبيض البلدى، والزيت، وغيرها من جميع المنتجات، كما تمكنت الأمانة من توفير الأرز المصرى وتدعيم أسعاره وتعبئته لتسهيل عملية توزيعه، يتوفر بالمعرض منفذ لبيع الأرز البلدى بسعر 12 جنيهاً على المواطنين.

وفي محافظة الأقصر،

بدأت أمانة بندر الأقصر، في تنفيذ مبادرة "الفن والتغيرات المناخية"، وهي المبادرة التي أطلقتها أمانة المرأة، فى مدرسة السلام الخاصة لغات، بالتعاون مع جامعة الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، واستهدفت الفاعلية تعريف طلاب وطالبات المدرسة بالتغيرات المناخية عن طريق الرسوم الكاريكتورية المعبرة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة"، وذلك في مدرسة التحرير الابتدائية، بمدينة موط.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.