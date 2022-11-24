شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: أبلغت السلطات المختصة لمعرفة مصدر رسالة مزيفة منسوبة لىّ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، أنه وأثناء حضوره لاجتماع مجلس أمناء الحوار، وفي خلال الساعات الأخيرة، تم تداول رسالة مزيفة منسوبة إليه على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن نفس هذه الرسالة المنتحلة قد تم ترويجها سابقا قبل 6 أعوام.

وأكد نقيب الصحفيين أنه قام بإبلاغ السلطات المختصة بجرائم النشر الإلكتروني لمعرفة مصدر الرسالة المزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من زورها وروجها.