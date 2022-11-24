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ضياء رشوان: أبلغت السلطات المختصة لمعرفة مصدر رسالة مزيفة منسوبة لىّ

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، أنه وأثناء حضوره لاجتماع مجلس أمناء الحوار، وفي خلال الساعات الأخيرة، تم تداول رسالة مزيفة منسوبة إليه على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن نفس هذه الرسالة المنتحلة قد تم ترويجها سابقا قبل 6 أعوام.

 

وأكد نقيب الصحفيين أنه قام بإبلاغ السلطات المختصة بجرائم النشر الإلكتروني لمعرفة مصدر الرسالة المزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من زورها وروجها.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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