شكرا لقرائتكم خبر عن صور .."صحة النواب" تتفقد مستشفى طوارئ أبو خليفة ومركز طب أسرة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المتواجد في محافظة الاسماعيلية، مركز طب أسرة الحجاز الكيلو 2 لتقييم ومتابعه أداء منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار جولة اللجنة بالمحافظة .

واستقبل الدكتور محمد علاء الدين، مدير مركز طب أسرة الحجاز بالكيلو 2 بالإسماعيلية، وقام بشرح تفصيلي للخدمات المقدمة للمواطنين من خدمات المعمل وعيادة الأسنان والتطعيمات وطب أسرة وتنظيم أسرة، ومتابعة حمل وكذلك صيدلية.

وقام النواب بفحص النظام الإلكتروني لتسجيل ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والصيدلية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع وفد لجنة الصحة لشكاوى المواطنين المترددين علي مركز طب أسرة فايد للوقوف علي مدي تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار جولة اللجنة للمحافظة لمتابعة وتقييم المنظومة .

كما تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفي الطواريء والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية، وكان في استقبال الوفد البرلماني الدكتور محمد جبريل مدير المستشفي، والذي اصطحب الوفد في جولة لكل أقسام المستشفي التي تشمل أقسام الطواريء والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية من قسم الجراحات والاستقبال .

وقام الطاقم الطبي بمستشفي الطواريء بأبو خليفة بعمل تجربة code blue وهي تجربة لتوقف عضلة القلب للمريض، وقام الطاقم الطبي بإجراء التجربة أمام وفد لجنة الصحة بمجلس النواب .