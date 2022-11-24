شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: حسم موضوعات المحور السياسي بالحوار الوطنى قبل قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عضو مجلس الشيوخ، إن اختيار الموضوعات الخاصة بالحوار الوطني تخضع لنقاشات مطولة لتحديد الأولويات التي تهم المواطنين، مفيدا بأن المحور الاقتصادي فيه 7 لجان وكل لجنة ربما تحتاج لعدة موضوعات.

وأضاف عماد الدين حسين، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم حسم قضايا وموضوعات المحور السياسي قبل انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم أشادت بما أنجزته الدولة المصرية في مؤتمر قمة المناخ وغالبية الاعضاء كانوا موجودين.

وأشار، إلى أن كل محور أو موضوع في المحاور الاقتصادية بجلسات الحوار الوطني يحتاج لجلسات كثيرة للحديث فيه وتفصيله لأنه مرتبط بهموم وقضايا ومشاكل تواجه المصريين، قائلا: "وصلنا الان إلى محطة مهمة وهي اختيار الموضوعات وحينما يكون هناك اختيار لموضوع محدد بطريقة صحيحة سيكون النقاش بشكل صحيح".