حزب الوفد يعلن تعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا الجديدة طبقا للائحة الحزب:

والأعضاء المعينين هم:

١ _.محمد عبده

٢_ياسر الهضيبي

٣_عيد هيكل

٤_ سعيد ضيف الله

٥_عبدالباسط الشرقاوى

٦_طارق عبدالعزيز

٧_حازم الجندي

٨_ ايمن محسب

٩_محمد سيف

١٠_علاء والى

كان عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قد اكد خلال خطابه، الموجه للوفديين في انتخابات الهيئة العليا 2022 أن الجميع عليه أن يسعي مع الهيئة العليا الجديدة إلى بناء الوفد، لافتًا إلى أن القضية المهمة التي يجب النظر إليها بعين الدقة، هى قضية استعادة حزب الوفد لدوره السياسى المعبر عن الأمة المصرية.