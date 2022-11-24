شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يشيد بالتغطية الاحترافية لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمكتبه رئيس قطاع الإذاعة، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية، ورئيس قطاع الأخبار، وعدد من الزملاء المشاركين فى التغطية الإعلامية لمؤتمر المناخ، نظرا لتواجد عدد منهم فى أعمال تغطيات ومتابعات خارجية.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تقديره وشكره لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى تنفيذ التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات المؤتمر باحترافية وتميز .

وأشاد رئيس الهيئة بالتغطية الاحترافية المتميزة التى نفذتها جميع فرق العمل من مذيعين ومخرجين ومراسلين ومعدين ومهندسين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئى وهندسى، والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية والبرامج التليفزيونية والإذاعية التى تناولت كافة فعاليات المؤتمر بمهنية من خلال تقديم جرعة توعوية لقضايا البيئة وعلى رأسها قضية تغير المناخ، وتغطية مراسم استقبال الوفود وكلمات رؤساء الدول المشاركة وجلسات النقاش المختلفة حول المحاور والقضايا المتنوعة التى ناقشها المؤتمر، وإجراء لقاءات مع عدد من الضيوف المشاركين لشرح وتوضيح كافة التفاصيل لوضع المشاهد فى قلب الحدث، حيث كانت هناك متابعة لحظية لكافة الفعاليات وخرجت التغطية بشكل رائع ومتميز يليق بمكانة مصر الدولية والإقليمية وأهمية هذا الحدث العالمي وعكست الصورة الحضارية لمصر.

واستمع حسين زين لعدد من الأفكار والرؤى من الزملاء، والتى من شأنها تفعيل آليات العمل بما يسهم فى تقديم ما هو أفضل، وأكد لهم رئيس الهيئة على توفير أقصى درجات الدعم بما يمكنهم من القيام بعملهم على أكمل وجه وتمنى لهم التوفيق والنجاح دائما في تقديم صورة مشرفه عن الوطنية للإعلام.