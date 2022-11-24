شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية أميرة صابر ترصد مكاسب مصر من تنظيم قمة المناخ كوب 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكاسب الدولة المصرية من تنظيم مصر قمة التغيرات المناخية كوب 27.

وقالت "صابر" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لإطلاع اللجنة على المخرجات والتوصيات التي صدرت بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في (COP27) بشرم الشيخ:" إن كوب 27 الذى نظمته مصر يعد الأفضل في تاريخ تنظيم كوب.

وأشارت إلى أن من أهم المكاسب والايجابيات التى تحققت خلال كوب 27 هو قرار الدول في جميع أنحاء العالم بتأسيس صندوق للخسائر والأضرار لتعويض من أجل مساعدة البلدان الفقيرة المتضررة بشدة من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، مؤكدة أن الدولة الأكثر تضررا هى التي سوف تكون لها الأسبقية فى التمويل والاستفادة من هذا الصندوق.

وأضافت:" أهم منجز هو إنشاء صندوق للخسائر والأضرار " مشيرا إلي أن جميع الموضوعات التي تم مناقشتها بكوب 27 كانت هامة للغاية موضحة أنه من الأهم الأمور التى تم مناقشتها هو موضوع العدالة المناخية والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر" موضحة أن مصر ستكون لها مكاسب واستثمارات فى هذا الملف".

وأشارت إلي أن ملف التغيرات المناخية يعيد خريطة تفاهمات سياسية غير مسبوقة، مؤكدة أن ممثلى الدول الأفريقية كانوا يحتفون بأن مصر هى التى تنظيم كوب 27 وهي الدولة الأولي في أفريقيا لتنظيم فعالية بهذا الحجم، مضيفة: إن نجاح مصر فى تنظيم قمة التغيرات المناخية كوب 27 يفتح آمال أن تكون مدينة شرم الشيخ منصة لتنظيم المؤتمرات الدولي".

وتحدثت أميرة صابر عن واقعة النائب عمرو درويش، قائلة:" أنا كنت بجوار النائب عمرو دوريش أثناء الواقعة" واصفة الموقف بـالـ "شيء سيء لما حدث مع النائب عمرو درويش وقد تم تقديم عريضة بها توقيعات للأمم المتحدة لتعبير عن موقفنا إزاء ما حدث والتضامن مع النائب عمرو درويش".