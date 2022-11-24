الأمطار توقف جهود الإنقاذ في إندونيسيا

أنقذ باحثون في إندونيسيا طفلًا يبلغ من العمر 6 سنوات، كان محاصرًا لمدة يومين تحت أنقاض منزله، الذي انهار في زلزال أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 271 شخصًا، مع هطول أمطار موسمية غزيرة التي علقت جهود الإنقاذ.

ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، حيث لا يزال كثير من الأشخاص في عداد المفقودين، ولا يزال يتعذر الوصول إلى بعض المناطق النائية المدمرة، وأصيب أكثر من 2000 شخص في الزلزال، الذي بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر. امتلاء المستشفيات

وكانت المستشفيات القريبة من مركز الزلزال في جزيرة جاوا، مكتظة بالمرضى ولم تحتمل العدد الكبير من المصابين، لذلك تم توصيل المرضى بالقطرات الوريدية ملقاة على نقالات وأسرّة أطفال في خيام، أقيمت بالخارج في انتظار المزيد من العلاج.

ويعد هذا الزلزال الأكثر فتكًا في إندونيسيا منذ زلزال 2018 وتسونامي، في سولاويزي أسفر عن مقتل حوالي 4340 شخصًا.

وقال رضوان كامل حاكم جاوة الغربية، إن العديد من القتلى في زلزال هذا الأسبوع كانوا من طلاب المدارس العامة، الذين أنهوا دروسهم لهذا اليوم وكانوا يأخذون دروسًا إضافية في المدارس الإسلامية عندما انهارت المباني.

12 ألف جندي

وقال سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، إنه تم نشر أكثر من 12 ألف جندي لتعزيز جهود البحث، التي تقوم بها الشرطة ووكالة البحث والإنقاذ والمتطوعون.

وقال سوهاريانتو، إن المساعدات تصل إلى آلاف الأشخاص، الذين أصبحوا بلا مأوى والذين فروا إلى ملاجئ مؤقتة، حيث يتم نقل الإمدادات سيرًا على الأقدام فوق التضاريس الوعرة.

وقال إن رجال الإنقاذ انتشلوا ثلاث جثث أخرى، وأنقذوا طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات عثر عليه حياً بجوار جثة جدته الميتة تحت أنقاض منزله.

واستخدمت الشرطة والجنود وغيرهم من أفراد الإنقاذ آلات ثقب الصخور، والمناشير الدائرية، والأدوات الزراعية وأيديهم العارية للحفر اليائس في المنطقة الأشد تضررا بقرية جيجينديل، حيث خلف انهيار أرضي أطنانا من الطين والصخور والأشجار.

معدات الإنقاذ

وتركز الحكومة على العثور على الجثث، وكافحت السلطات لإحضار الجرارات والمعدات الثقيلة الأخرى على الطرق المنجرفة إلى القرى، التي ضربتها الانهيارات الأرضية. ومع ذلك، اشتكى السكان من أن الحكومة كانت بطيئة للغاية. أقام المتطوعون وأفراد الإنقاذ ملاجئ مؤقتة لمن تركوا بلا مأوى في عدة قرى في منطقة سيانجور.

حفر قرابة 6000 من رجال الشرطة والجنود والمتطوعين، بين الأنقاض بأيديهم المجردة والمجارف والمعاول حيث أعاقت الأمطار الغزيرة جهودهم.

أصيب 2043 شخصًا، من بينهم أكثر من 600 ممن لا يزالون يتلقون العلاج من إصابات خطيرة

ما يقرب من 62 ألف ناجٍ نُقلوا إلى الملاجئ.

سعى معظمهم إلى الحماية في ظل الملاجئ المؤقتة التي ضربتها الأمطار