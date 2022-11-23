 قريباً.. ميزة عدم الإزعاج تصل واتساب

نيويورك: يترقب مستخدمو موقع التواصل الشهير “واتساب” المملوك لشركة ميتا، العديد من الميزات الجديدة.

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن وصول ميزة جديدة طال انتظارها لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” قريباً.

وأوضح الحربي، أن هذه الميزة التي ستصل قريباً لـ “واتساب”، هي ميزة عدم الإزعاج، والتي ينتظرها الكثير من مستخدمي التطبيق.

وأضاف الخبير التقني، أنه عند تفعيل هذه الميزة فإنه لن يستطيع أحد أن يتصل بالمستخدم في “واتساب” ويزعجه، سواءً صوت أو فيديو وفي نفس الوقت عند فتح التطبيق سوف يأتيك تنبيه أنه اتصل على المستخدم.

وأشار الحربي، إلى أن من يعاني من الانزعاج من اتصالات “واتساب” ويريد هذه الميزة سوف تصل في القريب.

وكان “واتساب”، قد كشف مؤخراً أنه يختبر تحديثاً جديدًا لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” يتيح ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بكتم صوت المجموعات التي تضم أكثر من 256 شخصًا بشكل افتراضي، وسيحدث هذا عندما يتجاوز عدد المشاركين في المجموعة علامة 256.

وسيقوم التطبيق تلقائيًا بكتم صوت المجموعة بمجرد إضافة العضو رقم 257، ومع ذلك، يمكنك اختيار إلغاء كتم صوت المجموعة ولكن يجب أن يتم ذلك يدويًا، ويمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة للمستخدمين عندما لا تكون المجموعة خاضعة للإشراف الجيد، ولا ترغب حتى في المشاركة في المناقشة.

وتتوفر ميزة تقليل الإشعارات الجديدة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي المحدود وتقوم الشركة بإضافة هذه الميزة تدريجيًا إلى المزيد من أعضاء الإصدار التجريبي، كما قد يضيف “واتساب” أيضًا هذه الميزة إلى إصداراته المستقرة قريبًا.

وفي وقت سابق، كانت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب” قد أعلنت عن طرح ثلاث ميزات جديدة للإصدار الثابت من “واتساب” ، ويتضمن ذلك حجم المجموعة الموسع والمجتمعات واستطلاعات الرأي في الدردشة.