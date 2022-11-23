قبل مواجهة بولندا.. الكشف عن إصابة قائد السعودية

وتعرّض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 أمس الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة على استاد لوسيل.

وأعلن المنتخب السعودي نتائج الفحوص الطبية، مشيراً في بيان إلى أنها "أثبتت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق".وأجبرته الإصابة على الخروج بين الشوطين بسبب الاصابة ولعب بدلا منه نواف العابد.

وحاول الفرج التحامل على نفسه من أجل إكمال المباراة رافضاً اجراء التبديل، وشوهد وهو يشير لمدربه الفرنسي هيرفيه رونار بعدم الاستعجال، لكن الإصابة منعته من إكمال المباراة.

وشوهد وهو يبكي خلال عملية التبديل لاسيما وان منتخب بلاده كان متأخراً بهدف، قبل ان يحوّلها إلى فوز في الشوط الثاني 2-1.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي بحسب "فرانس برس"، إنّ الفرج يُجري فحوصات للاطمئنان على حالته: "لن نغامر بأي لاعب، بالنسبة لنا سلامة اللاعبين خط أحمر".



ويٌعدّ الفرج (33 عاما) من ركائز لاعبي المحور في تشكيلة المنتخب السعودي.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره البولندي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، باحثاً عن تأهل ثان إلى ثمن النهائي بعد مشاركته الأولى في 1994.