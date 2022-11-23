قرارات حكومية جديدة تخص الاعتداءات التركية والإيرانية

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بغداد - ياسين صفوان - اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، قرارات جديدة تخص الاعتداءات التركية والإيرانية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة".

وأضاف "ناقش المجلس الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم". ولفت رسول الى أنه "في إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس قررات"، موضحاً أن من بينها "وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا". وتضمنت القرارات "تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها".

كما تضمنت "المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية".