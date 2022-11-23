شكرا لقرائتكم خبر البشير ورجاله من السجن إلى المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت محكمة الخرطوم، أمس، نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وبعض رجاله إلى مستشفى الرباط بالعاصمة، اعتمادا على تقارير الفريق الطبي المتابع لحالة الرئيس المعزول ونزلاء معه في سجن كوبر، حسب صحف ومواقع الكترونية سودانية.

ونقل إلى مستشفى الرباط، التابع للشرطة السودانية، إضافة للبشير، نائبُ الرئيس السابق بكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع السابق، وأكد مراقبون أن الرئيس السابق بات يخوض ماراثونا طويلا بين المستشفى والسجن، في ظل تعثر محاكمته، وضبابية قرار تسليمه للجنائية الدولية.

وأكدوا أن الوضع الصحي للبشير وأعوانه كان السبب في غياب رجال انقلاب 1989، الذي قاد الإخوان إلى حكم السودان العقود الماضية، ليعود المتهمون الكرة في الانتقال من السجن إلى المستشفى مجددا، وبالتالي تعطيل المحاكمة.

ويتكرر انتقال البشير إلى السجن مع جلسات المحكمة، فعلى مدى أشهر غاب البشير وأعوانه عن مواعيد الجلسات، كان آخر ذلك مطلع نوفمبر الجاري، حين نقل الرئيس المعزول إلى مستشفى علياء العسكري، بعيدا عن قفص الاتهام.

ويتذرع محامو الدفاع عن المتهمين في انقلاب 1989، بتقدم البشير والمتهمين الآخرين في العمر، وعدم قدرتهم الصحية على حضور جلسات المحاكمة، فيما تظل المحكمة ملزمة بالتقارير الطبية، التي تصدر عن «رأي الخبرة»، الذي يصدره الأطباء. وأمام هذا الوضع ومراوحة محاكمة البشير في السودان مكانها، يدخل تسليم الرئيس السوداني المعزول إلى الجنائية الدولية حالة من الغموض، وفشلت الجولات السابقة للمحكمة الدولية مع الحكومة السودانية في التوصل إلى اتفاق على محاكمة الرجل والمتهمين معه في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

ويواجه البشير اتهامات بالجملة، يتعلق بعضها بتدبير انقلاب 1989، فيما أطلق عليه الإخوان وقتها «ثورة الإنقاذ»، كما يرد اسمه وعدد من أركان حكمه في ملف ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، وهو ما تطالب المحكمة الجنائية الدولية تسلمه لأجله.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير بين عامي 2008 و2009، ثم ألحقت به وزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين عام 2012.

اتهامات تلاحق البشير

