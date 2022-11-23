اجتماع كويتي عراقي يبحث الملفات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أحمد نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس، أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الطرفان في قصر بيان بالكويت، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، واستعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها.

وكان ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل السوداني بمناسبة زيارته للكويت، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه جرى خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات»، مشيرا إلى «استمرار التباحث والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، وبما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما».

وأكد السوداني «حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين» ،لافتا إلى «السعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة». وأكد ولي العهد الكويتي «متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما»، مشددا «حرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره»، مثمنا «دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها». الرسمية للبلاد. ووصل السوداني والوفد المرافق إلى الكويت أمس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، وتعد زيارة السوداني إلى الكويت الثانية خارج العراق منذ تسلمه منصبه نهاية الشهر الماضي، حيث زار الأردن الاثنين الماضي، واجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين الأردنيين.