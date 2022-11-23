الحوثيون يلوحون بالحديد والنار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصل الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن جهودا حثيثة لتمديد الهدنة في اليمن، نقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرج في إحاطة أمام مجلس الأمن، «إنه يواصل التشاور مع الأطراف لبدء مناقشات تفضي لتسوية أكثر شمولية للصراع»، وأكد حساب مكتب المبعوث الأممي على تويتر عن غروندبرج أن التطورات الأخيرة في اليمن تؤكد ضرورة معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية فورا «لتجنب مزيد من تدهور أوضاع المدنيين».

وتطرق إلى هجمات شنها الحوثيون على محطات وموانئ نفطية في محافظتي شبوة وحضرموت باليمن، قائلا «إنها تهدف إلى حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيس من تصدير النفط».

وأشار المبعوث خلال إحاطته إلى أن هناك تصاعدا مقلقا في أحداث العنف بمحافظات مثل مأرب وتعز خلال الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أن بعضها تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.

وتابع «بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بتجديد الهدنة، أتواصل مع الأطراف ليس فقط بخصوص توسيع الهدنة، بل أيضا للشروع في مناقشات حول مسار يفضي إلى تسوية أكثر شمولية للنزاع».

وتوعدت جماعة الحوثي بالانتقال من الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر، وقال رئيس ما تسمى حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور «إذا لم يتم التفاهم معنا لتحويل المبالغ (عائدات النفط) إلى البنك المركزي بصنعاء فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار»، بحسب تصريح نقلته «قناة المسيرة» التابعة للجماعة.

من جهته، أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن، اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة لحماية المنشآت الاقتصادية من هجمات الحوثيين، بعد الهجمات المتكررة من قبل الجماعة الحوثية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد. وأكد اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو المجلس الرئاسي اللواء الركن فرج البحسنى، وحث عضو المجلس الرئاسي القيادات العسكرية والأمنية على التحلي باليقظة ورفع الجاهزية وتفعيل دور الأجهزة الاستخباراتية لرصد أي تحركات مشبوهة وإحباط مخططاتها قبل وقوعها.

وأكد البحسني أن هناك إجراءات وتدابير سريعة سيتخذها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي لحماية المنشآت الاقتصادية والتصدي لأي مخططات حوثية في المستقبل تسعى للنيل من حضرموت.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم الجهود الأممية المبذولة لتمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وشدد خلال لقائه بسفير السعودية لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن ويحقق أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

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