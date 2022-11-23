إردوغان يخطط لعملية برية داخل سوريا

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وقال «عزمنا على تطويق حدودنا الجنوبية بمنطقة عازلة للحيلولة دون أي هجمات على أرضنا بات أقوى من أي وقت مضى»، وأضاف:»في أكثر وقت يناسبنا، سوف نهاجم الإرهابيين برا أيضا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام نواب الحزب الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان، أن بلاده سوف تدعم الهجمات الجوية الأخيرة على سوريا بعملية برية لتأمين حدودها، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.وقال «عزمنا على تطويق حدودنا الجنوبية بمنطقة عازلة للحيلولة دون أي هجمات على أرضنا بات أقوى من أي وقت مضى»، وأضاف:»في أكثر وقت يناسبنا، سوف نهاجم الإرهابيين برا أيضا».

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