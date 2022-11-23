اقتحام جديد للمصارف في لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم مودع لبناني أمس مصرف «عودة» فرع صور جنوب البلاد، مطالبا بوديعته لعلاج والدته المريضة بالسرطان. واعتصم مودع ثان أمام مصرف «سوسيتيه جنرال» فرع أميون شمال البلاد للمطالبة بتحويل قسط ابنه الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين على حسابها على «تويتر» أمس، أن المودع المعتصم أمام المصرف يمنع الولوج إليه والخروج منه. وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين على حسابها على «تويتر» أمس، أن المودع المعتصم أمام المصرف يمنع الولوج إليه والخروج منه.

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