مصرع عقيد بالحرس الثوري قرب دمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس مصرع أحد مستشاريه في سوريا. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر» أن العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت في بيان مقتل العقيد في سلاح الجو بالحرس الثوري داود جعفري على يد عملاء الصهاينة قرب دمشق. وأشار البيان إلى أن جعفري قتل جراء انفجار عبوة ناسفة، وأضاف «الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد». وأشار البيان إلى أن جعفري قتل جراء انفجار عبوة ناسفة، وأضاف «الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد». وتعد الأراضي السورية ساحة لتصفية الحسابات بين طهران وتل أبيب، بعدما دأبت الميليشيات الإيرانية على التدخل في الشأن السوري عبر حزب الله اللبناني.

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