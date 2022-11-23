شكرا لقرائتكم خبر مقتل رضيع أوكراني في هجوم روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت مصادر أوكرانية أن هجمات صاروخية روسية استهدفت جناحا للولادة بمستشفى في منطقة زابوريجيا. وقال الحاكم العسكري للمنطقة أوليكساندر ستاروخ عبر تطبيق تيلجرام أمس «الألم يعتصر قلوبنا، قتل رضيع جاء للتو للعالم». وأضاف أنه تم إرسال رجال الإغاثة في بلدة فيلنجانسك، موقع الهجوم الصاروخي، كما وقعت هجمات صاروخية في منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك. وأضاف أنه تم إرسال رجال الإغاثة في بلدة فيلنجانسك، موقع الهجوم الصاروخي، كما وقعت هجمات صاروخية في منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل رضيع أوكراني في هجوم روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.