أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وسط قمع طهران للاحتجاجات

23 نوفمبر , 2022 الاحتجاجات في إيران (أ ف ب). أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرانيين بعقوبات تتعلق بحقوق الإنسان وعزت ذلك إلى حملة طهران الأمنية ضد المحتجين و«الإجراءات العدوانية المتزايدة ضد الشعب الإيراني».

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