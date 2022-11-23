23 نوفمبر , 2022 الكرملين (أ ف ب). تعرض موقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني لهجوم سيبيراني الأربعاء بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها «دولة راعية للإرهاب» على ما أعلن مسؤولون. وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على «تويتر» أن الموقع استُهدف بـ«هجوم DDOS» الذي كثّف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيراً إلى أن «الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن».

كانت هذه تفاصيل خبر برلمان الاتحاد الأوروبي يتعرض لهجوم سيبيراني بعد إعلانه روسيا «دولة راعية للإرهاب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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