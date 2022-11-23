23 نوفمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ثلاثة على الأقل قتلوا في هجمات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً.
وأضاف أن 11 شخصاً على الأقل من سكان كييف أصيبوا بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية كييف: مقتل ثلاثة في هجمات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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