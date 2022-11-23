رئيس بلدية كييف: مقتل ثلاثة في هجمات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ثلاثة على الأقل قتلوا في هجمات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً.

وأضاف أن 11 شخصاً على الأقل من سكان كييف أصيبوا بجروح.