الاتحاد الأوروبي يعلن روسيا دولة راعية للإرهاب

اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء قرارا يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" على خلفية هجومها على أوكرانيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتا مقابل معارضة 58 صوتا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولةراعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".

وأضافوا أن "الهجمات والفظائع المتعمدة التي ارتكبها الاتحاد الروسي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا وتدمير البنية التحتية المدنية وغيرها من الانتهاكاتالجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترقى إلى أعمال إرهابية".

وطالبت كييف مرارًا المجتمع الدولي بإعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" على خلفية غزوها لها.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، وصرّح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "يجب عزل روسيا على كافة المستويات ومساءلتها من أجلوضع حد لسياستها القديمة المتمثلة بالإرهاب في أوكرانيا وفي أنحاء العالم".