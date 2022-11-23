وسام المعلوماتية الكويتي لوزارة الحج والعمرة

وكرم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة بهذه الجائزة، تقديرًا لجهود المملكة نظير ما تقدمه من خدمات جليلة لجميع المسلمين من جميع أنحاء العالم، وتيسيرها إجراءات ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها، بالاعتماد على الحلول التقنية لتسهيل الحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق «اعتمرنا» سابقًا و«نسك» حاليًا، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر في ظروف صحية آمنة.
وأوضح الربيعة أن «وسام المعلوماتية» يأتي تتويجًا للجهود التي تقوم بها الوزارة بدعم واهتمام من القيادة الحكيمة وامتدادًا لتوجيهاتها بأن تكون «صحة الإنسان أولًا»، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى ما سجله تطبيق «نسك» (اعتمرنا سابقًا) من إنجازات خلال العام الجاري 2022.
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