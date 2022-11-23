أردوغان: يمكن تصدير الحبوب الروسية في صورة طحين لأفريقيا عبر تركيا

اسماعيل عبد الحي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يمكن تحويل صادرات الحبوب الروسية إلى طحين (دقيق) في تركيا ومن ثم شحنها إلى أفريقيا للمساعدة في تخفيف نقص الغذاء هناك.

وأضاف أردوغان في تصريحات خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين في بالي، أن الحبوب الروسية من المفترض تسليمها مجانا إلى دول مثل مالي وجيبوتي والسودان والصومال.

وتابع قائلا « سنساهم أيضا في التوصيل المجاني لهذه (الحبوب الروسية)… لدينا بالفعل اتفاق كهذا. ونأمل أن يأتي هذا القمح إلينا (تركيا) ويتحول إلى طحين في بلدنا ويُرسل (إلى إفريقيا) في هذا الشكل. سيمثل هذا انفراجة كبيرة (لدول في أفريقيا) ».