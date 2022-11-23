البرلمان الأوروبي يعلن روسيا "دولة راعية للإرهاب"



صوّت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على نصٍّ يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب"، على خلفية هجومها على أوكرانيا، داعياً دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.



وفي النص الذي أُقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتاً مقابل معارضة 58 صوتاً وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".



وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد قال يوم السبت الماضي، في كلمة خلال منتدى أمني في كندا، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قدّم لمحة "لعالم محتمل من الطغيان والاضطرابات"، بانتهاكها المتعمد لقوانين الحرب.



وقال أوستن إن روسيا تنتهك قوانين الحرب. وأضاف: "هذه ليست مجرد هفوات. هذه ليست استثناءات للقاعدة. إنها فظائع".



وتابع قائلاً: "وابل الصواريخ الروسية يترك الأوكرانيين الأبرياء دون تدفئة وماء وكهرباء. لقد رأينا مدارس تتعرض للهجوم، وأطفالاً يقتلون، وقصفاً للمستشفيات، تحولت مراكز التاريخ والثقافة الأوكرانية إلى أنقاض".



(فرانس برس)