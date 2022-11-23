جرحى في انفجارين بالقرب من محطة حافلات بالقدس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن انفجاراً وقع بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس أدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت في المكان.

ولم تؤكد الشرطة الإسرائيلية التقرير مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير فورية عن وفيات، لكن اثنين على الأقل من الجرحى أصيبا بجروح خطيرة.

وتحدثت وسائل إعلامية عن وقوع انفجار عبوة ناسفة في حقيبة كانت موضوعة عند إحدى محطات الحافلات بالقدس الغربية.

وأفادت الطواقم الطبية بأنه تم نقل 3 مصابين بجروح خطرة الى مستشفى "شعاري تسيدك" ، و3 آخرين إلى مستشفى "هداسا عين كارم" ، ومصاب آخر إلى مستشفى "هداسا هار هتسوفيم"

وكشفت لقطات تلفزيونية حطاماً متناثراً في موقع الانفجار، الذي طوّقته خدمات الطوارئ.

يأتي هذا بعد أشهر من التوتر في الضفة الغربية المحتلة بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي حملة أمنية في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة في إسرائيل.

وذكر مراسل قناتيّ "العربية" و"الحدث" أن انفجاراً ثانياً قد وقع في مستوطنة راموت بالقدس من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وأشار الى أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت عددا من مداخل مدينة القدس.