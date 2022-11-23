 زلزالا بقوة 5.9 درجة يضرب غرب تركيا

إسطنبول: قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.0 درجات ضرب غرب تركيا الأربعاء، وقال وزير الداخلية إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار كبيرة.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، وأن مركزه كان في منطقة جولياكا في إقليم دوزجه بشمال غرب البلاد.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو لقناة خبر التلفزيونية “أكملنا تقريبا عمليات التفتيش في القرى المحيطة بجولياكا، لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة، تحطمت فقط بعض الحظائر في تلك الأماكن… حدث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا”.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر إن 35 شخصا أصيبوا في دوزجه وأقاليم مجاورة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سكان إسطنبول والعاصمة أنقرة شعروا بالزلزال أيضا.