شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مثير للاشمئزاز".. أمريكا تدين "تحرش" الأمن بالمحتجين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت الولايات المتحدة تواصل عمليات القمع التي يواجه بها النظام في إيران المحتجون، مشيرة إلى أن تعرض بعض المتظاهرين لاعتداءات جنسية

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن استخدام السلطات الأمنية في إيران للعنف الجنسي لقمع الاحتجاجات عزز شجاعة المتظاهرين أكثر، فهو يسلط الضوء على الأعمال الشنيعة التي اتخذتها الحكومة لترهيب وإنهاء الاحتجاجات.

ولفت برايس في تصريحات صحفية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، إلى أن القيادة الإيرانية يبدو أنها لن تتوقف عند أي شيء في محاولة لإسكات أصوات منتقديها والمحتجين على سياساتها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواصل بشكل عاجل، من خلال إجراءات أحادية ومتعددة الأطراف ومن خلال الأمم المتحدة، السعي إلى محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي والعنيف للشعب الإيراني.

المسؤول الأمريكي اعتبر التقارير الأخيرة حول الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين هي تذكير مؤلم بالمخاطر التي يواجهها الشعب في إيران.

وأفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في تقرير استقصائي عن "اعتداء جنسي واغتصاب" تعرض له بعض معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في سجون إيران، واستشهد بأدلة قدمها عدد من المحتجزين المفرج عنهم أو مصادر المستشفيات.

وقال التقرير إن بعض الشابات والمراهقات تعرضن للاغتصاب في السجون، وفي الحالات المذكورة تم ذكر حدوث هذا النوع من السلوك في معتقلي أورمية شمال غرب إيران، وكرج جنوب طهران.

وأضافت رغم القيود الإعلامية، تم إبلاغنا بـ 11 حالة عنف جنسي ضد المتظاهرين في سجون إيران وتمكنت من تأكيد ما يقرب من نصفهم، مشيرًا إلى أن معظم حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي يرتبط بغرب إيران والمناطق الكردية، بما في ذلك مراكز الاعتقال في أورمية.

وسابقًا نُشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت اعتداءات قوات الأمن الإيرانية على المتظاهرات.

ووصفت الحكومة الإيرانية وقادتها ومسؤولوها هذه الاحتجاجات بـ "الاضطرابات وإثارة الشغب"، واتهمت دولًا أجنبية من بينها الولايات المتحدة بدعم وتحريك هذه الاحتجاجات، وهو ما نفت واشنطن.

إيران تشهد، منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري، مظاهرات واحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل ما يعرف بـ "شرطة الأخلاق"، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وخلال الاحتجاجات سقط العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، بين قتلى وجرحى، في الاحتجاجات التي تشكّل النساء الجزء الأساسي فيها، فيما أعلنت الشرطة توقيف مئات المحتجين.