شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة ناقلة النفط قبالة عمان.. تحقيق أمريكي يكشف "مفاجأة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أيام من هجوم مسيرة على ناقلة نفط قبالة عمان، أعلنت أمريكا أن تحليل الحطام أثبت أن الطائرة إيرانية من نفس الطراز الذي تستخدمه روسيا.

وقال الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إن تحليل حطام أثبت أن طائرة مسيرة من نفس الطراز الذي زودت به طهران روسيا لاستخدامه في العملية العسكرية على أوكرانيا استُخدم في مهاجمة ناقلة تجارية قبالة ساحل سلطنة عمان في الأسبوع الماضي.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت الأسبوع الماضي، في بيان، إن هجوما استهدف ناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان نُفذ باستخدام طائرة مسيرة إيرانية الصنع، مضيفة أن عملية بحرية متعددة الأطراف بقيادة فرقاطة من البحرية الملكية البريطانية استجابت للوضع في المنطقة.

ونشر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية والمتمركز في البحرين صورا وتفاصيل تحقيق أجراه في الهجوم الذي استهدف الناقلة باسيفيك زيركون التي ترفع علم ليبيريا بما في ذلك بعض حطام الطائرة المسيرة شاهد 136 نفسها.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن الطائرة المسيرة أحدثت فتحة اتساعها 30 بوصة (76 سنتيمترا) في مؤخرة السفينة، مشيرة إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بمرجل على متن السفينة ومستودع لمياه الشرب وطوق نجاة.

من جانبه، قال كبير قادة سلاح البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط براد كوبر في بيان، إن الهجوم الإيراني على ناقلة تجارية تبحر في المياه الدولية كان متعمدا وسافرا وخطيرا وعرض للخطر حياة طاقم السفينة وزعزع استقرار الأمن البحري في الشرق الأوسط.

وشهدت مياه الخليج في السنوات الماضية هجمات على ناقلات في أوقات تشهد توترا إقليميا متصاعدا مع إيران؛ ففي يوليو/تموز 2021 أصابت ما يشتبه بأنها طائرة مسيرة ناقلة منتجات نفطية تشغلها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عمان، ونفت إيران اتهامات لها بمهاجمة الناقلة.