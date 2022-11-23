شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون عمليات التبرع بالدم ؟..مادة قانونية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عمليات التبرع بالدم، حيث نصت المادة 5 من القانون على الربط بين مراكز عمليات الدم لإتاحة بيانات المتبرعين، حيث جاءت المادة على النحو التالى:

يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز ، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.