اخبار العالم

كيف نظم القانون عمليات التبرع بالدم ؟..مادة قانونية تجيب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظم القانون عمليات التبرع بالدم ؟..مادة قانونية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عمليات التبرع بالدم، حيث نصت المادة 5 من القانون على الربط بين مراكز عمليات الدم لإتاحة بيانات المتبرعين، حيث جاءت المادة على النحو التالى:

 

يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز ، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .

 

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا