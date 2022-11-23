شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"التنسيقية" تسأل وزير السياحة عن جهود استرداد حجر رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، سؤالا لوزير السياحة و الآثار أحمد عيسى حول جهود استرداد حجر رشيد، وقالت: "احتفلنا بالذكرى الـ200 على فك رموز حجر رشيد ماذا عن جهود استرداده".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة و الآثار أحمد عيسى، وخلال مناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

وقالت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين للوزير: ما حقيقة ما تردد حول أنه لم يرد طلبات رسمية من الحكومة المصرية لاسترداد حجر رشيد، مضيفة: "هل هناك خطوات رسمية وحكومية لاسترداد حجر رشيد أم لا؟".

وتساءلت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: ما الجهود التي تستهدف ضم مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة لقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وأضافت: "المدينة ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية بعد مدينة القاهرة، وبها ما يقرب من 39 مبنى أثري تحافظ على طابعها الإسلامي والتراثي الفريد وتحويل"، واختتمت قائلة: "ما الذي يتم الآن لإعادة إحياء المشروع".