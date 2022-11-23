شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيناس عبد الحليم تعلن إقرار النواب بلجنة الصحة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة قانون التبرع بالأعضاء بلجنة الصحة، أن أعضاء لجنة الصحة قد أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، فى مبادرة منهم لتحفيز المواطنين على اﻻقبال على التبرع باﻻعضاء حال الوفاة ﻻنقاذ حياة مرضي آخرين.

وأضافت "عبد الحليم"، أن أعضاء لجنة الصحة أعلنوا جميعهم أمام اجتماع اللجنة، وبكامل إرادتهم التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وتم توزيع استمارات التبرع باﻻعضاء على أعضاء اللجنة تمهيدا لتوثيقها طبقاً للقانون بادارة العﻻج الحر بوزارة الصحة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة أتت من منطلق اﻻيمان التام والكامل من أعضاء لجنة الصحة أن عليهم واجب واطني وهو انقاذ مريض قد يحتاج الى نقل عضو أو زراعة عضو، كما أن هذه المبادرة تشجع على تنمية ثقافة التبرع باﻻعضاء بعد الوفاة.

وأكدت د. ايناس عبد الحليم، أن اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أطلقوا هذه المبادرة فى خطوة تشجيعية لتنمية ثقافة التبرع باﻻعضاء وايضا من منطلق انقاذ حياة مريض ﻻسيما بعد أن اجاز اﻻزهر وأفتى بعدم حرمانية التبرع باﻻعضاء.