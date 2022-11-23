أوكرانيا بلا كهرباء وروسيا تعيد ترتيب إستراتيجيتها

ذكر خبير في الطاقة أن أوكرانيا قد تواجه انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد حتى شهر مارس، بسبب ما وصفه مسؤول آخر بأنه الضرر «الهائل» الذي لحق بشبكة الكهرباء الأوكرانية، من خلال الضربات الجوية الروسية التي لا هوادة فيها.

ويُطلب من الأوكرانيين تخزين الإمدادات، وإخلاء المناطق المتضررة بشدة - أو حتى التفكير في مغادرة البلاد تمامًا.

في حين دشنت روسيا كاسحة جليد جديدة، تعمل بالدفع النووي، من المتوقع أن تسهل تصدير المحروقات الروسية إلى آسيا، حيث تعمل موسكو على إعادة ترتيب إستراتيجيتها في مجال الطاقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد هجومها على أوكرانيا.

بلا كهرباء

وقال سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لمزود الطاقة الخاص DTEK Yasno، في منشور على Facebook، إن الشركة كانت تتلقى تعليمات من مشغل الشبكة الحكومية الأوكرانية، لاستئناف انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في المناطق التي تغطيها، بما في ذلك العاصمة كييف ومنطقة دنيبروبتروفسك الشرقية.

وحذر كوفالينكو من أنه «على الرغم من انخفاض حالات انقطاع التيار الكهربائي الآن، إلا أنني أريد أن يفهم الجميع: على الأرجح، سيتعين على الأوكرانيين العيش مع انقطاع التيار الكهربائي حتى نهاية شهر مارس على الأقل».

«وأعتقد أننا بحاجة لأن نكون مستعدين لخيارات مختلفة، حتى أسوأها، لذا قم بتخزين الملابس الدافئة والبطانيات، وفكر فيما سيساعدك على الانتظار حتى انتهاء فترة الإغلاق الطويلة،» قال مخاطبًا السكان الأوكرانيين.

تدمير مستمر

ودأبت روسيا على تدمير شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية الأخرى من الجو لأسابيع، مع اقتراب الحرب من بلوغها تسعة أشهر، وقد تسبب هذا الهجوم في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وحرم ملايين الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه.

وقال الدكتور هانز هنري ب. كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، «سيكون هذا الشتاء مهددًا للحياة لملايين الأشخاص في أوكرانيا»، وذلك بسبب نقص الكهرباء والمرافق الصحية المتضررة في أوكرانيا.

وعادة ما تظل درجات الحرارة أقل من درجة التجمد في أوكرانيا في الشتاء، والثلوج قد وصلت بالفعل إلى العديد من المناطق، بما في ذلك كييف.

وبدأت السلطات الأوكرانية في إجلاء المدنيين من الأجزاء المحررة مؤخرًا، من منطقتي خيرسون وميكولايف الجنوبيتين خوفًا من صعوبة الشتاء.

وقال كوفالينكو إنه حتى إذا لم تحدث المزيد من الضربات الجوية الروسية، فستكون هناك حاجة إلى انقطاعات مجدولة في جميع أنحاء أوكرانيا، لضمان توزيع الطاقة بالتساوي عبر شبكة الطاقة المدمرة في البلاد.

الضربات الصاروخية

فيما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الضربات الصاروخية الروسية دمرت أكثر من 50% من منشآت الطاقة في البلاد.

وقال فولوديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Ukrenergo، مشغل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة، للتلفزيون الأوكراني «حجم الدمار هائل» على شبكة الكهرباء من الوابل الروسي الأسبوع الماضي.

وقال إن أوكرانيا «ليس لديها عمليا أي محطات حرارية «أو» لتوليد الطاقة الكهرومائية سليمة» في أعقاب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته موسكو في 15 نوفمبر.

مجموعة روساتوم

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب، أعيد بثه عبر الفيديو خلال مراسم وضع كاسحة الجليد الجديدة في الخدمة في سان بطرسبورج «شمال غرب» أن «تطوير

«الطرق البحرية في الشمال» سيسمح لروسيا بتحقيق إمكاناتها التصديرية بالكامل وإقامة طريق لوجستي مجدٍ، بما في ذلك باتجاه جنوب شرق آسيا».

وبإمكان السفينة الجديدة العاملة بالدفع النووي والبالغ طولها أكثر من 170 مترا، تحطيم الجليد على عمق يصل إلى ثلاثة أمتار، وهي ثالث سفينة من سلسلة دشنتها مجموعة «روساتوم» الروسية العملاقة للطاقة.

قالت السلطات الإقليمية في كييف:

أكثر من 150 مستوطنة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الطارئ، بسبب بداية الطقس الشتوي

تم نشر أكثر من 70 فريق إصلاح لاستعادة الطاقة في جميع أنحاء المقاطعة استمرت المعركة على التضاريس بلا هوادة، رغم الأحوال الجوية، حيث تضغط القوات الأوكرانية على المواقع الروسية كجزء من هجوم مضاد استمر أسابيع وقوات موسكو تواصل القصف والضربات الصاروخية

في تطور رئيسي لساحة المعركة، أقر مسؤول أوكراني بأن قوات كييف تهاجم المواقع الروسية في كينبورن سبيت