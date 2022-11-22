السلطة القضائية: 40 أجنبياً اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران

22 نوفمبر , 2022 الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران (أ ف ب). ذكر التلفزيون الرسمي نقلاً عن مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلثاء، أن 40 مواطناً أجنبياً اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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