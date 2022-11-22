شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رونالدو على فسخ عقده مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رحيله من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب إعلان الأخير فسخ التعاقد معه بشكل رسمي.

ويستعد كريستيانو رونالدو، لقيادة منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2022، حيث يواجه المنتخب الغاني في أولى المباريات، بالمجموعة التي تضم معه أوروجواي وكوريا الجنوبية.

وتوترت العلاقة بين رونالدو ومانشستر يونايتد، مؤخرًا بعد هجوم اللاعب على النادي وزملائه والهولندي إريك تين هاج المدير الفني، قبل أيام من انطلاق المونديال.

وأعلن نادي مانستر يونايتد الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء في بيان رسمي، فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتراضي بين الطرفين.

ورد كريستيانو على ذلك من خلال بيان صحفي،نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية حيث قال: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء العقد مبكرًا".

وأضاف: "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب المشجعين، وهذا لن يتغير أبدًا، ومع ذلك يبدو أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحدٍ جديد، وأتمنى للفريق كل النجاح في الفترة المتبقية من الموسم وفي المستقبل".