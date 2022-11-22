شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوجهة الأقرب القادمة ل رونالدو بعد رحيله عن اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي نيوكاسل يونايتد يرغب فى إستغلال رحيل رونالدو الرسمي عن اليونايتد من أجل الإتفاق معه حول الإنضمام للفريق، فى محاولة لبقاء اللاعب داخل الدوري الإنجليزي، فى ظل إمتلاك اللاعب عروضًا آخري من الخمس دوريات الكبري.

وأفادت التقارير أن تشيلسي قد يدخل الصراع على ضم اللاعب، خاصة أن اللاعب أوفى بعهوده السابقة، والتى سبق وأن طالب مسئولى "البلوز" فيها اللاعب بالرحيل عن اليونايتد بشكل مجانى للإنضمام للفريق اللندني فى المريكاتو الشتوي، مع تحمل راتب اللاعب الضخم دون أدني مشاكل.



هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد؟

وتناولت بعض التقارير فرص اللاعب من العودة إلى ريال مدريد، فى ظل تكرار إصابات النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، ولكن يبدو أن مسئولى الفريق المدريدي يريدون التعاقد مع مهاجم شاب فى الفترة القادمة، لا سيما فى ظل تقدم المهاجم الفرنسي فى السن، وإقترابه من الإعتزال.



رونالدو يتحدث عن فسخ التعاقد

وأصدر اللاعب بيانًا فى الساعات الأخيرة يؤكد أن الإتفاق على فسخ التعاقد لم يتم اليوم، بل أنه جاء منذ فترة طويلة، كما حرص اللاعب على إظهار إمتنانه وحبه لجماهير اليونايتد على الدعم الذي حظي به فى فترته الأخيرة، مؤكدًا أنه يتمني التوفيق للشياطين الحمر فى منافسات الموسم الحالي.