22 نوفمبر , 2022
قتيل في انفجار سيارة مفخخة في جنوب تايلاند (أ ف ب).
لقي شخص حتفه وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى للشرطة في تايلاند، حسبما أفاد حاكم مقاطعة ناراثيوات في جنوب البلاد الثلاثاء.
وقال الحاكم سانان بونغساكورن لفرانس برس إن المشتبه به توجه إلى مركز الشرطة بسيارته حيث تركها وبعد فترة وجيزة، حوالي الظهر، وقع الانفجار.
وأضاف أن الشرطة تفحص كاميرات المراقبة للتعرف على المشتبه به والتحقيق في دوافعه.
وقال إن شخصاً توفي وأصيب 28 آخرون، اثنان منهم في حالة خطرة.
أظهرت لقطات صورتها وسائل الإعلام المحلية في مكان الانفجار سحابة كبيرة من الدخان الرمادي ورجال الإطفاء يطفئون النيران.
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